Хикмет Гаджиев: В период оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией

В период 30-летней оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией.

В период 30-летней оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией.

Как передает Report , об этом написал в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя утверждения Главы Агентства по международному развитию США Саманты Пауэр.

"В период 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, когда более миллиона азербайджанцев подверглись печально известной и кровавой этнической чистке, Соединенные Штаты выступали на стороне государства-агрессора Армении", - отметил помощник президента.

Он отметил, что аналогичная политика продолжается в "той же форме и проявлениях".

"Претендовать на академическую или профессиональную беспристрастность было бы неверно, поскольку профессор практики "прав человека" в Университете Саманта Пауэр в своей пропагандистской книге "Проблема из ада: Америка и эпоха геноцида (2002)" обошла полным молчанием геноцид и зверства, совершенные Арменией против невинных азербайджанских мирных жителей. Будучи представителем США в Совете Безопасности ООН, она ни разу не осмелилась поднять вопрос о тяжелом положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и потребовать выполнения резолюций СБ ООН, не говоря уже об осуждении армянской оккупации", - написал Х.Гаджиев.