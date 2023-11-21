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Хикмет Гаджиев: В период оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией

Хикмет Гаджиев: В период оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией В период 30-летней оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 22:37
Хикмет Гаджиев: В период оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией

В период 30-летней оккупации азербайджанских земель США были рядом с Арменией.

Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя утверждения Главы Агентства по международному развитию США Саманты Пауэр.

"В период 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, когда более миллиона азербайджанцев подверглись печально известной и кровавой этнической чистке, Соединенные Штаты выступали на стороне государства-агрессора Армении", - отметил помощник президента.

Он отметил, что аналогичная политика продолжается в "той же форме и проявлениях".

"Претендовать на академическую или профессиональную беспристрастность было бы неверно, поскольку профессор практики "прав человека" в Университете Саманта Пауэр в своей пропагандистской книге "Проблема из ада: Америка и эпоха геноцида (2002)" обошла полным молчанием геноцид и зверства, совершенные Арменией против невинных азербайджанских мирных жителей. Будучи представителем США в Совете Безопасности ООН, она ни разу не осмелилась поднять вопрос о тяжелом положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и потребовать выполнения резолюций СБ ООН, не говоря уже об осуждении армянской оккупации", - написал Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan işğala məruz qaldığı dövrdə ABŞ Ermənistanın yanında olub

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