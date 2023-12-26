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Хикмет Гаджиев: В Азербайджане растет число жертв мин

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане растет число жертв мин "В Азербайджане продолжает расти число жертв мин. Сегодня зарегистрирован еще один инцидент."
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 21:29
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане растет число жертв мин

"В Азербайджане продолжает расти число жертв мин. Сегодня зарегистрирован еще один инцидент."

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

В инфографике, которую он прикрепил к своему посту говорится, что в Азербайджане с момента окончания Второй Карабахской войны жертвами мин стали 341 человек.

Так, с 10 ноября 2022 года по 26 декабря 2023 года от мин погибли 65 человек, 276 получили ранения.

За указанный период от наземных мин в Азербайджане погибли 50 мирных жителей и 15 военных. Ранения получили 112 мирных жителей и 164 военных.

Напомним, что сегодня сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Махмудов Заур при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине на территории села Сарыджалы Агдамского района.

Пострадавший был доставлен в районную больницу. Его состояние удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı artmaqda davam edir

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