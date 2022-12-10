Хикмет Гаджиев: Успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы

Хикмет Гаджиев сообщил, что успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы.

Хикмет Гаджиев сообщил, что успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Рев двигателей гражданских самолетов в Зангиланском аэропорту. Успешно завершился визит дипломатического корпуса из Баку и Анкары в освобожденные от армянской оккупации Губадлинский и Зангиланский районы», - говорится в публикации.