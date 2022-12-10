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Хикмет Гаджиев: Успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы

Хикмет Гаджиев: Успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы Хикмет Гаджиев сообщил, что успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 20:38
Хикмет Гаджиев: Успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы
Хикмет Гаджиев

Хикмет Гаджиев сообщил, что успешно завершился визит дипкорпуса в Губадлинский и Зангиланский районы.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Рев двигателей гражданских самолетов в Зангиланском аэропорту. Успешно завершился визит дипломатического корпуса из Баку и Анкары в освобожденные от армянской оккупации Губадлинский и Зангиланский районы», - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Diplomatik korpusun Qubadlı və Zəngilana səfəri uğurla başa çatıb”

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