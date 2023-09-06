Хикмет Гаджиев: Только непосредственные переговоры Баку и Еревана позволят нормализовать отношения

Ключ к решению нормализации отношений между Азербайджаном и Армении находится непосредственно в двух странах.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией зависит непосредственно от самих стран: они должны говорить и договариваться.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью газете Arab News.

Х.Гаджиев напомнил, что за все 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией резолюции Совета Безопасности ООН оставались только на бумаге и не выполнялись.

"Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции в 1993 году с требованием незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, все эти резолюции остались на бумаге. Члены СБ ООН, среди которых, в том числе, были и сопредседатели Минской Группы, также не приложили никаких усилий для обеспечения выполнения требований этих резолюций", - сказал он.

И, к сожалению, спустя 30 лет, Совет Безопасности опять начинает обсуждать вопросы региона, отметил помощник президента Азербайджана.

"Но каковы результаты обсуждений от 16 августа? Я считаю, что СБ ООН уже достигла некоего предела своих возможностей в этом контексте, и этого мнения придерживаются все. Вопрос должен решаться на месте: не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не где-то еще.

Ключ к решению находится в двух странах – в Армении и Азербайджане. Мы должны говорить друг с другом, чтобы найти решение", - отметил Х.Гаджиев.

И другой вопрос, армяне Карабаха, они живут в Азербайджане, другой данности нет, подчеркнул он. "А это значит, что должны поддерживаться прямые контакты и решаться все важные вопросы на месте, другие не смогут этого сделать. В этом и заключалась основная мысль послания Совета Безопасности ООН", - заявил Х.Гаджиев.