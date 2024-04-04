Хикмет Гаджиев: Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть дети

Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть и дети.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".
"4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В результате тридцатилетней армянской оккупации, территории Азербайджана густо усеяны минами. Эти взрывоопасные артефакты войны и самодельные взрывные устройства по-прежнему уносят жизни и наносят увечья мирным жителям Азербайджана, а также мешают усилиям по восстановлению территорий, переселению и возвращению туда бывших вынужденных переселенцев. Среди жертв есть гражданские лица, а также дети", - говорится в публикации.
4 April - International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action
As a result of Armenia's 30 year long military occupation, liberated territories of Azerbaijan are densely contaminated with the landmines by Armenia.