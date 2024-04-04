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Хикмет Гаджиев: Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть дети

Хикмет Гаджиев: Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть дети Среди жертв минного террора, совершенного Арменией, есть и дети.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 09:34
Хикмет Гаджиев: Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть дети
Хикмет Гаджиев

Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть и дети.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В результате тридцатилетней армянской оккупации, территории Азербайджана густо усеяны минами. Эти взрывоопасные артефакты войны и самодельные взрывные устройства по-прежнему уносят жизни и наносят увечья мирным жителям Азербайджана, а также мешают усилиям по восстановлению территорий, переселению и возвращению туда бывших вынужденных переселенцев. Среди жертв есть гражданские лица, а также дети", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Presidential aide: Liberated territories of Azerbaijan are densely contaminated with the landmines by Armenia
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistanın mina terrorunun qurbanları arasında uşaqlar da var

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