Хикмет Гаджиев: Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть дети

Среди жертв совершенного Арменией минного террора есть и дети.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В результате тридцатилетней армянской оккупации, территории Азербайджана густо усеяны минами. Эти взрывоопасные артефакты войны и самодельные взрывные устройства по-прежнему уносят жизни и наносят увечья мирным жителям Азербайджана, а также мешают усилиям по восстановлению территорий, переселению и возвращению туда бывших вынужденных переселенцев. Среди жертв есть гражданские лица, а также дети", - говорится в публикации.