Хикмет Гаджиев: Руководство Армении должно прекратить дезинформирование и манипуляции

Политическое руководство Армении должно прекратить дезинформацию, игру словами, манипулирование и пропагандистскую кампанию, направленную на введение в заблуждение международного сообщества касательно ситуации на Лачынской дороге.

Как передает Report, об этом заведующий отделом внешней политики Администрации президента - помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в своем Twitte.

Х.Гаджиев подчеркнул, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для всех видов поставок.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян поделился публикацией, где обвинил Азербайджан в обмане международной общественности, с чем категорически не согласен Азербайджан.