Хикмет Гаджиев: Роль Азербайджана в климатической повестке - часть региональной инициативы мира

Называть нефтяное государство неподходящим хозяином COP29 - это игра лицемеров. Азербайджан будет 28 по счету государством-производителем нефти и газа, который примет у себя климатическую конференцию ООН.

Называть нефтяное государство неподходящим хозяином COP29 - это лицемерие. Азербайджан будет 28 по счету государством-производителем нефти и газа, который примет у себя климатическую конференцию ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

По словам Х. Гаджиева, единственной страной, выпавшей из этого списка, была Швейцария. Более того, каждое государство в мире - без исключения - потребитель ископаемого топлива.

"Поэтому разумнее было бы спросить, какие цели ставит перед собой Азербайджан и чего он планирует достичь", - пишет Х. Гаджиев, добавляя, что страна и не ожидала одобрения своей заявки - была уверенность, что ее заблокирует Армения.

"Соседняя Армения, которая около 30 лет держала под оккупацией пятую часть нашей территории. Однако в декабре прошлого года Армения согласилась поддержать Азербайджан в качестве принимающей стороны COP29 в рамках продолжающихся мирных переговоров между странами", - отметил помощник президента.

По его словам, переговоры продолжаются, достигнут существенный прогресс. Между странами активно работают комиссии по делимитации границ.

"Многие хотели бы видеть официальное мирное соглашение, подписанное до COP29. Но Конституция Армении все еще содержит претензии на азербайджанскую территорию. Скорость, с которой мы можем завершить мирные переговоры и достичь соглашения, во многом зависит от того, как быстро Армения сможет продвинуться в этом вопросе. Критики, называющие это затягиванием, должны спросить, подписали бы они мирный договор, если бывший противник все еще претендует на их территорию", - пишет Х.Гаджиев. И добавляет, что независимо от того, будет ли подписание мира до COP29, это все равно будет COP мира.

29 конференция сосредоточится на увеличении целевого показателя финансирования - Новой коллективной количественной цели - чтобы превратить глобальный переход от ископаемого топлива в реальность.

Кроме того, Азербайджан создал Климатический фонд, в который, как он ожидает, будут инвестировать другие страны-производители нефти и газа и компании, вовлеченные в этот бизнес.

"Это демонстрация того, как производитель нефти и газа может осуществить переход. Мы не только реализуем крупнейшие в регионе проекты в области возобновляемых источников энергии, но и переходим от экспорта ископаемого топлива к экспорту зеленой энергии. В партнерстве с ЕС Азербайджан разрабатывает проект электрокабеля под Черным морем, чтобы связать ветровую энергию Каспийского моря с Европой. Хотя мы не можем влиять на спрос, который движет зарубежными энергетическими рынками, мы меняем сторону предложения", - говорится в письме.

По словам Х.Гаджиева, Азербайджан принимает COP, потому что страна идет по пути к миру. "На COP мы будем выступать за новые фонды для финансирования справедливого перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, переход, который мы уже активно осуществляем сами", - подытожил он.