Хикмет Гаджиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов для Азербайджана

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем характеризуется прекрасными политическими связями, и в таких областях, как торговля, транспорт и энергетика, наблюдается тесное сотрудничество. Тем не менее, потенциал делового партнерства между государствами го

Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем характеризуется прекрасными политическими связями, и в таких областях, как торговля, транспорт и энергетика, наблюдается тесное сотрудничество. Тем не менее, потенциал делового партнерства между государствами гораздо выше.

Как передает Report, об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Я бы хотел видеть больше китайских компаний в Азербайджане. Китайские компании уже участвуют в диверсификации экономики Азербайджана, но мы ожидаем большего, поскольку Азербайджан движется в направлении зеленого роста", - сказал он.

По словам Х. Гаджиева, развитие отношений с Китаем является одним из главных приоритетов для Азербайджана.

"Мы рассматриваем Китай как хорошего друга и партнера. Между нашими странами существует историческая связь. С момента обретения Азербайджаном независимости мы всегда ценили дружескую поддержку Китая в нашем развитии и сотрудничестве",- подчеркнул помощник президента.

Х. Гаджиев также отметил, что цифровая трансформация занимает ведущее место среди национальных приоритетов Азербайджана, основанных на целях устойчивого развития: "В рамках программы зеленого перехода мы рассматриваем Китай в качестве нашего партнера. Электромобильная промышленность в Китае является одной из ведущих в мире. В настоящее время мы закупаем в Китае электробусы и другое оборудование. Мы хотели бы создать производственную базу в Азербайджане в партнерстве с китайскими компаниями".

Он также отметил важность китайско-азербайджанского сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в частности в контексте Среднего коридора.

"Средний коридор может стать важным связующим звеном между Китаем и Европейским союзом. Азербайджан, а также страны Центральной Азии, расположенные вдоль Каспийского и Черного морей, могут стать хорошими партнерами в налаживании связей. Это хорошо согласуется с маршрутом "Один пояс, один путь", и подчеркивает стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном",- сказал Хикмет Гаджиев.