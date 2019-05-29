Хикмет Гаджиев рассказал на научной конференции в Риме о нагорно-карабахском конфликте

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках визита в Италию выступил на мероприятиях, организованных в Риме в честь 100-летия основания органов дипломатической службы Азербайджана.

Как передаёт Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии, в одном из ведущих мозговых центров Италии, специализирующихся на сфере международных отношений, - Обществе международных организаций (SIOI) - состоялась конференция на тему "Внешняя политика Азербайджана: возможности и вызовы". Со вступительной речью на конференции выступил бывший министр иностранных дел Италии и президент SIOI Франко Фраттини. В своей речи Фраттини рассказал о вкладе Азербайджана в сохранение мира и стабильности в регионе, достигнутых успехах, роли страны в качестве примера мультикультурализма.

Выступивший после него Хикмет Гаджиев рассказал об истории возникновения Азербайджанской Демократической Республики, важных шагах, предпринятых в тот период, пути и стратегии развития страны после обретения ею независимости. Он также коснулся направлений и приоритетов внешней политики Азербайджана, достигнутых успехов, международных и региональных энергетических и транспортных проектов и инициатив, реализуемых при участии Азербайджана, а также вклада страны в региональный политический диалог, экономическое развитие, сотрудничество и энергетическую безопасность Европы. В своём выступлении Гаджиев рассказал также об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и донёс участникам конференции принципиальную позицию Азербайджана в этом вопросе.

Конференция продолжилась серией вопросов и ответов.