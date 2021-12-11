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Хикмет Гаджиев рассказал об опыте Азербайджана в информационной войне

Хикмет Гаджиев рассказал об опыте Азербайджана в информационной войне В современном мире скоординированное и последовательное донесение месседжей, являющихся ключевым составляющим стратегических коммуникаций, имеет большую значимость. В этом контексте, опыт Азербайджана был доведен до участников конференции.
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 15:18
Хикмет Гаджиев рассказал об опыте Азербайджана в информационной войне

В современном мире скоординированное и последовательное донесение месседжей, являющихся ключевым составляющим стратегических коммуникаций, имеет большую значимость. В этом контексте, опыт Азербайджана был доведен до участников конференции.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на открытии Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom-21 в Стамбуле.

Он отметил, что развязанная Арменией против Азербайджана война сопровождалась гибридными элементами и велась на основе дезинформации и фейковых новостей.

Помощник президента подчеркнул, что тоже самое происходило и в начале 90-х годов прошлого века: "Предпринимались попытки исказить информацию о войне в глазах международного сообщества и представить в невыгодным свете Азербайджан, который отстаивал свою правую позицию. В своем выступлении, сравнивая первую и вторую Карабахские войны, я довел до внимания участников конференции важность стратегической коммуникации, проводимой во время Отечественной войны под руководством президента Ильхама Алиева. Президент дал интервью более чем 30 мировым СМИ за время войны. В то же время большое значение имел и прямой диалог главы государства с азербайджанским народом посредством телевидения. Во время этих выступлений президент доводил до граждан информацию о событиях на фронте".

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Версия на английском языке Assistant to President speaks about Azerbaijan's experience in information war in Turkey
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Türkiyədə Azərbaycanın informasiya savaşındakı təcrübəsindən danışıb

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