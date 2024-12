Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал делегации Оборонного колледжа НАТО о внешней политике Азербайджана и осуществляемой страной политике безопасности.

Как передает Report, об этом он поделился на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад был встретиться в университете АДА с делегацией Оборонного колледжа НАТО и рассказать о внешней политике и политике безопасности Азербайджана", - написал он.