Хикмет Гаджиев рассказал делегации Оборонного колледжа НАТО о внешней политике Азербайджана
Хикмет Гаджиев рассказал делегации Оборонного колледжа НАТО о внешней политике АзербайджанаПомощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с представителями из Оборонного колледжа НАТО политику безопасности Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал делегации Оборонного колледжа НАТО о внешней политике Азербайджана и осуществляемой страной политике безопасности.
Как передает Report, об этом он поделился на своей странице в социальной сети "Х".
"Рад был встретиться в университете АДА с делегацией Оборонного колледжа НАТО и рассказать о внешней политике и политике безопасности Азербайджана", - написал он.
Pleased to see NATO Defence College visiting delegation in Baku at ADA University and speak about foreign and security policy of Azerbaijan. @NATOpic.twitter.com/PYrYNUEHVT