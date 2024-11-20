Хикмет Гаджиев раскритиковал американских парламентариев за их проармянскую позицию

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев резко раскритиковал посетивших Баку конгрессмена Фрэнка Паллоне и сенатора Эда Марки за их ярую проармянскую позицию.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев резко раскритиковал посетивших Баку конгрессмена Фрэнка Паллоне и сенатора Эда Марки за их ярую проармянскую позицию.

Как сообщает Report , соответствующее заявление помощник президента разместил на своей странице в соцсети Х.

"Конгрессмен Фрэнк Паллоне и сенатор Эд Марки после возвращения в США из Баку вновь представляют результаты так, как это хочет услышать армянское лобби.

(I)

1. Я встретился с сенатором Эдом Марки по его просьбе.

2. Напомнил ему, что после Ходжалинского геноцида, учиненного Арменией против азербайджанского народа, Конгресс США несправедливо принял 907-ю поправку.

3. Указал, что в течение 30-летней армянской военной оккупации и этнической чистки более миллиона азербайджанцев ни он, ни его коллеги не вспоминали о справедливости. Наоборот, продолжали поддерживать военную агрессию Армении против Азербайджана.

4. Подчеркнул, что расследования преступлений сепаратистских военных преступников в Азербайджане, включая незаконного торговца оружием и олигарха Рубена Варданяна, поддерживавшего сепаратизм в Украине (и внесенного в черный список), занимавшегося отмыванием денег, будут доведены до логического завершения, и они предстанут перед правосудием.

5. Заявил, что жители армянского происхождения могут обращаться на гражданство только в индивидуальном порядке, и, в случае предоставления гражданства, их возвращение будет рассматриваться по законам нашей страны. Однако это может произойти только взаимно и параллельно с признанием права на возвращение коренного азербайджанского населения, изгнанного из Армении.

6. Армянское лобби в США продолжает создавать политически токсичную среду. Они являются частью проблемы. И им нужен смысл существования для сбора средств.

7. Рекомендовал членам Палаты представителей и Сената воздержаться от того, чтобы становиться инструментами армянского лобби. Мы шаг за шагом приближаемся к миру с Арменией в регионе. Однако некоторые американские законодатели, подстрекаемые армянским лобби, препятствуют региональному миру, отказываются признавать реальность на местах и пытаются тянуть нас назад в прошлое.

(II)

Что касается Паллоне, кажется, он испытал психологический и душевный стресс, глядя из окна своего отеля на близлежащий Парк Трофеев, где выставлена уничтоженная техника оккупационной армянской армии, и Парк Победы, который открыл президент Ильхам Алиев 8 ноября.

Возможно, это было божественное возмездие за несправедливости, которые он поддерживал против азербайджанского народа на протяжении многих лет. Президент Ильхам Алиев не встретился с Паллоне, в отличие от других членов Конгресса. Паллоне не заслуживает такой аудиенции.Я также имел честь участвовать во встрече. Она прошла в очень конструктивном духе. Ни один из вопросов, о которых Паллоне докладывал армянскому лобби, не поднимался во время встречи. Паллоне снова и снова лжет. Его попытка устроить шоу в Азербайджане провалилась. Граждане реализовали свое право на мирные собрания, включая внутренне перемещенных лиц, семьи шехидов и представителей гражданского общества, проводя мирные протесты. Журналисты спросили его, сколько денег он получил от армянского лобби. Это вызвало у Паллоне панику. Это конец реальной истории.

"Люди никогда не лгут так много, как после охоты, во время войны или перед выборами", - говорится в заявлении.