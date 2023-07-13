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Хикмет Гаджиев: Публикация главы МИД Армении - не что иное, как лицемерие

Хикмет Гаджиев: Публикация главы МИД Армении - не что иное, как лицемерие 20:40
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 21:20
Хикмет Гаджиев: Публикация главы МИД Армении - не что иное, как лицемерие

"Публикация главы МИД Армении - не что иное, как лицемерие".

Как передает Report, об этом написал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter, комментируя сообщение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Во-первых, местная полиция подтвердила, что двое несовершеннолетних погибли во сне в результате халатности и высокой температуры в машине из-за отсутствия присмотра со стороны родителей. Это не что иное, как лицемерие. Во-вторых, погранично-пропускной пункт "Лачын" действует, и, вообще, это не имеет ничего общего с этим событием. В-третьих, упоминая погранично-пропускной пункт "Лачын", министр иностранных дел Армении, вероятно, пытается ввести в заблуждение, якобы в Карабахе ощущается нехватка продовольствия. Но на видео из ресторана Ханкенди видно обратное", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ermənistanın XİN rəhbərinin paylaşımı riyakarlıqdan başqa bir şey deyil”

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