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Хикмет Гаджиев: Прояснение судьбы пропавших без вести лиц - неотъемлемая часть послевоенного примирения

Хикмет Гаджиев: Прояснение судьбы пропавших без вести лиц - неотъемлемая часть послевоенного примирения Прояснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью послевоенного примирения, но Армения продолжает скрывать и отрицать эти факты.
Внешняя политика
19 августа 2023 г. 09:57
Хикмет Гаджиев: Прояснение судьбы пропавших без вести лиц - неотъемлемая часть послевоенного примирения

Прояснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью послевоенного примирения, но Армения продолжает скрывать и отрицать эти факты.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Установлены личности 15 пропавших без вести лиц, чьи останки были найдены в массовых захоронениях. Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений, где захоронены 4 000 подвергшихся пыткам, бесчеловечному обращению и убитых во время Первой Карабахской войны азербайджанцев. Дочери Гюльверди Гусейнова были так рады, что спустя 30 лет наконец нашли могилу своего отца. Прояснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью послевоенного примирения. Но Армения продолжает скрывать и отрицать эти факты", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: ‘Identifying the fate of missing persons is an indispensable part of post war reconciliation, but Armenia keeps hiding these facts'
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "İtkin düşmüşlərin taleyinin müəyyən edilməsi barışıq prosesinin mühüm hissəsidir, amma Ermənistan bu faktları gizlədir"

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