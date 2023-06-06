Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета Израиля
Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета ИзраиляПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном и депутатом Кнессета Рам
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном и депутатом Кнессета Рам Бен-Бараком.
Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter.
Посол отметил, что встреча была искренней и продуктивной.