Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета Израиля

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном и депутатом Кнессета Рам Бен-Бараком.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter.

Посол отметил, что встреча была искренней и продуктивной.