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Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета Израиля

Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета Израиля Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном и депутатом Кнессета Рам
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 19:34
Помощник президента Азербайджана провел встречу с главой комитета Кнессета Израиля

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном и депутатом Кнессета Рам Бен-Бараком.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter.

Посол отметил, что встреча была искренней и продуктивной.

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Версия на английском языке HikmAt Hajiyev meets Israeli Knesset members
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi İsrail Knessetinin komitə sədri ilə görüşüb

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