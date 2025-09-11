ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Хикмет Гаджиев провел обширные обсуждения по вопросам мирной повестки в США

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 01:50
    Хикмет Гаджиев провел обширные обсуждения по вопросам мирной повестки в США

    Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие в саммите по Ближнему Востоку, прошедшем в Конгрессе США.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети Х.

    Отмечается, что в рамках саммита Х.Гаджиев обсудил стратегическое партнерство Азербайджана и США, региональные вопросы и вопросы глобального мира.

    Лента новостей