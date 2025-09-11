Хикмет Гаджиев провел обширные обсуждения по вопросам мирной повестки в США

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие в саммите по Ближнему Востоку, прошедшем в Конгрессе США.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети Х.

Отмечается, что в рамках саммита Х.Гаджиев обсудил стратегическое партнерство Азербайджана и США, региональные вопросы и вопросы глобального мира.