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Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 в Азербайджане - проявление нашего дипломатического и политического мужества

Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 в Азербайджане - проявление нашего дипломатического и политического мужества Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является проявлением нашего дипломатического и политического мужества.
Внешняя политика
20 апреля 2024 г. 00:36
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 в Азербайджане - проявление нашего дипломатического и политического мужества

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является проявлением нашего дипломатического и политического мужества.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на церемонии закрытия программы "Исследование Каспийского бассейна" в Университете ADA.

В мероприятии приняли участие делегаты из Хорватии, Венгрии, Молдовы, Египта, Непала, Иордании, Кувейта, Турции, Бразилии и других стран.

Хикмет Гаджиев рассказал о внешнеполитическом курсе и геополитической идентичности Азербайджана на фоне освобождения Карабаха от оккупации, а также экономических связях нашей страны, расположенной на пересечении транспортных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад.

Помощник президента затронул в своем выступлении COP29, оценил проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане как воплощение нашего дипломатического и политического мужества, решимости на пути к переходу к зеленой энергетике, а также ответил на вопросы участников.

Выступая на церемонии, ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев сказал, что программа "Исследование Каспийского бассейна" является платформой, которая представляет миру не только Университет ADA, но и сам Азербайджан.

В завершение спикеры вручили сертификаты участникам, представляющим 18 стран, было сделано фото на память.

Отметим, что в рамках программы участники 18 апреля посетили в Агдаме Джума-мечеть, Конгресс-центр, Аллею шехидов и другие места, а также ознакомились с ходом реставрационных и строительных работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev: Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi diplomatik və siyasi cəsarətimizin təcəssümüdür

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