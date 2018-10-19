Хикмет Гаджиев: Проект Star - пример тому, что азербайджано-турецкие братские связи носят стратегический характер

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалу TRT World.

Как сообщает Report, в интервью Хикмет Гаджиев рассказал о проекте нефтеперерабатывающего завода Star, открытие которого состоится сегодня с участием президентов Азербайджана и Турции. Он отметил, что основу этого проекта заложили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Подчеркнув, что данный проект является свидетельством большого доверия Азербайджана к турецкой экономике, а также примером тому, что братские связи между двумя странами носят стратегический характер, Хикмет Гаджиев довел до внимания, что Азербайджан вложил инвестиции в Турцию в размере 20 миллиардов долларов США.

Отметив, что азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество началось с проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в результате развития нефтехимической промышленности Азербайджана и реализуемых в Турции проектов наша страна смогла выйти в бассейн Средиземного моря не только сырьевой продукцией, экспортируя углеводород, но и своей готовой продукцией. Он довел до внимания, что газовые проекты TANAP и ТАР, совместно реализуемые с Турцией и другими партнерами, внесут весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и европейских стран.

Официальный представитель Администрации президента довел до внимания, что подобными экономическими проектами Азербайджан создает новые образцы регионального сотрудничества, вносит свой вклад в установление регионального мира, процветания и стабильности. Он отметил, что Азербайджан является надежным и благонамеренным партнером и поддерживает именно такое сотрудничество.