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Хикмет Гаджиев: Предпринимаются шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Хикмет Гаджиев: Предпринимаются шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном Предпринимаются шаги в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
18 мая 2025 г. 16:43
Хикмет Гаджиев: Предпринимаются шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Предпринимаются шаги в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев иранскому агентству Tasnim.

"Предпринимаются шаги в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В результате политики, проводимой Азербайджаном в регионе Южного Кавказа, территории были освобождены от оккупации, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность. В регионе созданы очень хорошие, благоприятные условия для мира. В регионе Южного Кавказа возникли новый статус-кво, новая реальность, и этот новый статус-кво основан уже не на оккупации, агрессии, а на отношениях, базирующихся на нормах и принципах международного права, легитимности, законности", – подчеркнул Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Steps being taken to normalize Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır

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