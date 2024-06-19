О нас

Хикмет Гаджиев: Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными

Хикмет Гаджиев: Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными, они не отражали реальных мест нахождения мин.
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 11:49
Хикмет Гаджиев: Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными

Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными, они не отражали реальных мест нахождения мин.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от минной проблемы в мире.

"Армения широко использовала мины не только по военному назначению, но и с целью нанесения ущерба восстановительным и строительным работам Азербайджана после войны, нанесению максимального ущерба темпам работ и людям", сказал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан твердо привержен решению вопроса разминирования территорий, несмотря на то, что это "очень трудоемкий процесс".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Mina hadisələrinə görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05
В Берне представили список стран-участниц Саммита мира по Украине
В Берне представили список стран-участниц "Саммита мира" по Украине
15 июня 2024 г. 02:29
Завтра в двух районах Баку будут перебои в водоснабжении
Завтра в двух районах Баку будут перебои в водоснабжении
17 июня 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi