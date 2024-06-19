Хикмет Гаджиев: Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными

Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными, они не отражали реальных мест нахождения мин.

Предоставленные Арменией карты минных полей не были эффективными, они не отражали реальных мест нахождения мин.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от минной проблемы в мире.

"Армения широко использовала мины не только по военному назначению, но и с целью нанесения ущерба восстановительным и строительным работам Азербайджана после войны, нанесению максимального ущерба темпам работ и людям", сказал Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан твердо привержен решению вопроса разминирования территорий, несмотря на то, что это "очень трудоемкий процесс".