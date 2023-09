Хикмет Гаджиев: Преднамеренное превращение гуманитарных вопросов в оружие - бесполезная стратегия Армении

Поддержание статуса-кво в "серой зоне" и преднамеренное превращение гуманитарных вопросов в оружие - это бесполезная стратегия Армении.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "Х".

"Мы продолжаем взаимодействовать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), чтобы обеспечить скорейшее и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для сопровождаемых МККК грузовиков, как было согласовано в телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября", - говорится в публикации.

Он отметил, что с тех пор прошло 12 дней, но незаконный режим, подчиненный Армении, отказывается открывать дороги.

"Мы призываем наших международных партнеров удвоить свои усилия и оказать давление на Армению и ее марионеточный незаконный режим, чтобы положить конец этой деструктивной политике. Поддержание статуса-кво в "серой зоне" и преднамеренное превращение гуманитарных вопросов в оружие - их бесполезная стратегия", - заключил Хикмет Гаджиев.