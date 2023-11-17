Хикмет Гаджиев: Повестка дня Азербайджана сейчас направлена на нормализацию отношений с Арменией

"Повестка дня Азербайджана сейчас направлена на нормализацию двусторонних отношений между Баку и Ереваном".

"Повестка дня Азербайджана сейчас направлена на нормализацию двусторонних отношений с Арменией".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью EU Today .

"Незаконный режим Армении сейчас разоружен и выведен с территории Азербайджана. Это означает, что теперь нет препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что это историческая возможность, чтобы построить устойчивый мир на основе пяти фундаментальных принципов, которые Азербайджан предложил армянской стороне", - сказал он.

По его словам, Азербайджан создал модель для решения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии.

Х.Гаджиев напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла урегулировать Карабахский конфликт, хотя он был одним из вопросов, стоящих перед этой организацией с момента ее создания: "Минская группа (МГ) потерпела неудачу, потому что его миссия заключалась в поддержании и продолжении оккупации Арменией земель Азербайджана".

Однако, по словам Хикмета Гаджиева, эпоха оккупации и несправедливости закончилась:

"Повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна продемонстрировать добрую волю. Мы уже представили армянской стороне пятый пересмотренный вариант мирного договора, но прошло более двух месяцев, как они до сих пор не ответили".

Помощник президента подчеркнул, что теперь в регионе возникли новые реалии. По его словам, эти "новые реалии основаны на справедливости, законности и легитимности".

Далее он обсудил намерения Азербайджана в будущих отношениях с Арменией: "Мы хотели бы построить новую архитектуру региональной безопасности в регионе, основанную на принципах справедливости, признавая территориальную целостность и суверенитет друг друга и прекращая все территориальные претензии. Я думаю, что нам следует прийти к заключению мира, а другие партнеры также могут поддержать это соглашение".

"Прежде всего, мир и региональная безопасность находятся не в Брюсселе, не в Париже, не в Вашингтоне, не в Москве или где-то еще. Мир лежит в самом регионе», - напомнил Хикмет Гаджиев.