Хикмет Гаджиев: Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией

Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией.

Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он заявил, что поведение Армении не приносит пользы нашему региону: "К сожалению, некоторые силы хотят экспортировать свои проблемы в наш регион. Регион Южного Кавказа в этом не нуждается. Азербайджан является сторонником и инициатором платформы 3+3".