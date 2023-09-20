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Хикмет Гаджиев: Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией

Хикмет Гаджиев: Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 19:34
Хикмет Гаджиев: Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией

Последние процессы в Армении дают основание говорить о схожести этой страны с Сирией.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он заявил, что поведение Армении не приносит пользы нашему региону: "К сожалению, некоторые силы хотят экспортировать свои проблемы в наш регион. Регион Южного Кавказа в этом не нуждается. Азербайджан является сторонником и инициатором платформы 3+3".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistanda baş verən son proseslər bu ölkənin Suriyaya bənzədiyini deməyə əsas verir"

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