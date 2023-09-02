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Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога

Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога Помощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.
Внешняя политика
2 сентября 2023 г. 19:22
Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога

Помощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Для достижения стратегических целей саммитов ОТГ в рамках Организации тюркских государств мы запустили новый механизм диалога и консультаций на уровне помощников и дипломатических советников президентов", - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, что по инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “TDT ölkələri prezidentlərinin köməkçiləri yeni dialoq mexanizmini işə salıblar”

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