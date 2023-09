Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога

Помощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.

Как сообщает Report , об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Для достижения стратегических целей саммитов ОТГ в рамках Организации тюркских государств мы запустили новый механизм диалога и консультаций на уровне помощников и дипломатических советников президентов", - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, что по инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).