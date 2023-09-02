Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога
Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалогаПомощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.
Помощники и дипломатические советники президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) запустили новый механизм диалога.
Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Для достижения стратегических целей саммитов ОТГ в рамках Организации тюркских государств мы запустили новый механизм диалога и консультаций на уровне помощников и дипломатических советников президентов", - отметил Х.Гаджиев.
Напомним, что по инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).
Within the Organization of Turkic States @Turkic_States we launched new mechanism of diloague and consultations at the level of assistants and diplomatic advisors of Presidents to catch up with the vision and strategic goals of Summits of OTS. pic.twitter.com/YBLYY6rWb6