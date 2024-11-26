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Хикмет Гаджиев: Politico продолжает распространять дезинформацию, вместо извинений

Хикмет Гаджиев: Politico продолжает распространять дезинформацию, вместо извинений Газета Politico продолжает распространять дезинформацию об Азербайджане вместо того, чтобы извиниться и опровергнуть фейковую статью.
Внешняя политика
26 ноября 2024 г. 15:07
Хикмет Гаджиев: Politico продолжает распространять дезинформацию, вместо извинений

Газета Politico продолжает распространять дезинформацию об Азербайджане вместо того, чтобы извиниться и опровергнуть фейковую статью.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, целью подобной дезинформации является ввести в заблуждение европейскую и мировую общественность.

"Между тем, в той же статье Politico есть ссылка на азербайджанские СМИ, где приводятся официальные статистические данные - Азербайджан осуществил поставки 141,6 млн кубометров газа из России в этом году. Данные, на которые ссылаются авторы, это информация об операциях по свопу, а не импорте. Такие сезонные обмены происходят между соседними государствами, и это нормально. Сожалею, что в статье не проводится различие между свопом и импортом", - написал Гаджиев.

Гаджиев также привел цитату представителя Европейской комиссии по вопросам энергетики Тима Макфи о том, что "Южный газовый коридор, который транспортирует азербайджанский газ в ЕС, связан лишь с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с широкой национальной газотранспортной сетью".

"Заявление официального представителя ЕС полностью соответствует действительности, и мы полностью с этим согласны. Азербайджан не импортировал газ из России в 2024 году. Politico безуспешно ищет черную кошку в темной комнате, зная, что кошки там нет. Есть подходящая азербайджанская пословица: "Лжеца нужно преследовать до конца", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Instead of apologizing to Azerbaijan, Politico continues to spread disinformation
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Politico" nəşri dezinformasiya yaymaqda davam edir

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