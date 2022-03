Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах

У нас состоялась плодотворная дискуссия с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка «Оценка восстановления и миростроительства».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Полевая миссия проведена в освобожденных Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. Важное значение имеет поддержка международным сообществом усилий программы Азербайджанского правительства по постконфликтному восстановлению», - написано в публикации.