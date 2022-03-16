Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах
Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районахУ нас состоялась плодотворная дискуссия с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка «Оценка восстановления и миростроительства».
У нас состоялась плодотворная дискуссия с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка «Оценка восстановления и миростроительства».
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Полевая миссия проведена в освобожденных Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. Важное значение имеет поддержка международным сообществом усилий программы Азербайджанского правительства по постконфликтному восстановлению», - написано в публикации.
We had fruitful discussion w/ EU, UN and World Bank joint "Recovery and Peacebuilding Assessment" team. Field mission conducted in liberated Agdam, Fuzuli and Jabrayil regions. Support of int-l community to efforts of AzerbaijanGov postconflict reconstruction agenda is important. pic.twitter.com/8WjCNXbo5y