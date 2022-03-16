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Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах

Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах У нас состоялась плодотворная дискуссия с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка «Оценка восстановления и миростроительства».
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 21:55
Хикмет Гаджиев: Полевая миссия проведена в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах

У нас состоялась плодотворная дискуссия с совместной командой ЕС, ООН и Всемирного банка «Оценка восстановления и миростроительства».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Полевая миссия проведена в освобожденных Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. Важное значение имеет поддержка международным сообществом усилий программы Азербайджанского правительства по постконфликтному восстановлению», - написано в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında səhra missiyası həyata keçirilib"

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