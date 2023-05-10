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Хикмет Гаджиев: Пока существует Азербайджан, общенациональный лидер и его наследие живы!

Хикмет Гаджиев: Пока существует Азербайджан, общенациональный лидер и его наследие живы! Пока существует Азербайджан, общенациональный лидер и его наследие живы!
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 11:42
Хикмет Гаджиев: Пока существует Азербайджан, общенациональный лидер и его наследие живы!

Пока существует Азербайджан, общенациональный лидер и его наследие живы!

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В календарях отмечаются только дни рождения гениальных личностей! С глубоким почтением чтим светлую память и отмечаем 100-летний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева", - написал Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: As long as Azerbaijan exists, Great Leader and his legacy live on
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan var olduqca Ulu Öndər və onun irsi yaşayır!"

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