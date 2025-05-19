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Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран

Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети Х публикациями о встречах, проведенных в рамках визита в Иран.
Внешняя политика
19 мая 2025 г. 02:23
Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети Х публикациями о встречах, проведенных в рамках визита в Иран.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев также затронул темы, которые были обсуждены на Тегеранском Диалоговом форуме.

"Был рад выступить в формате "один на один" на Тегеранском Диалоговом Форуме и поговорить о новом глобальном (бес)порядке, региональной ответственности и инклюзивности, дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и выводе его на качественно новый уровень в качестве продолжения визита президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул помощник президента.

Сопроводив публикацию фото со встречи с заместителем руководителя политического отдела Администрации президента Ирана Мехди Санаи, Х.Гаджиев отметил: "С моим коллегой Мехди Санаи и секретарем Совета национальной безопасности Ирана Акбаром Ахмадианом мы рассмотрели текущее состояние дружественных двусторонних связей между нашими странами и перспективы их дальнейшего развития в продолжение визита президента Ирана в Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev “X”dəki hesabında İranda keçirdiyi görüşlərlə bağlı paylaşımlar edib

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