Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной Гянджинского террора

Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной Гянджинского террора

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной очередного ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении.

https://static.report.az/photo/c8ec8d50-05f8-3f1d-b128-56770b61c9f3.jpg https://static.report.az/photo/c8ec8d50-05f8-3f1d-b128-56770b61c9f3.jpg Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной очередного ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Как сообщает Report, Х. Гаджиев на своей странице вTwitter отметил, что это событие является военным преступлением. “Во время 44-дневной войны 2020 года военное руководство Армении приказало преднамеренно бомбить Гянджу, Барду, Тертер и другие города Азербайджана баллистическими ракетами с целью максимальных потерь среди гражданского населения”, - говорится в публикации. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Presidential Aide shares post on 2nd anniversary of Ganja terror