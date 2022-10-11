О нас

Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной Гянджинского террора

Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной Гянджинского террора Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной очередного ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 11:42
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной Гянджинского террора
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи со второй годовщиной очередного ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, Х. Гаджиев на своей странице вTwitter отметил, что это событие является военным преступлением.

“Во время 44-дневной войны 2020 года военное руководство Армении приказало преднамеренно бомбить Гянджу, Барду, Тертер и другие города Азербайджана баллистическими ракетами с целью максимальных потерь среди гражданского населения”, - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential Aide shares post on 2nd anniversary of Ganja terror 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Gəncə terrorunun ikinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Самое важное

Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi