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Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке полка № 366 бывшего СССР были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 22:56
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке полка № 366 бывшего СССР были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще 1 000 человек были ранены, а 1 275 человек взяты в заложники. По сей день 150 человек из Ходжалы считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Преднамеренное массовое убийство азербайджанских мирных жителей, совершенное вооруженными силами Армении в городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, является геноцидом и преступлением против человечества.

Преступления, совершенные в Ходжалы, не были единичным или спорадическим актом, а являлись неотъемлемой частью широко распространенной и систематической политики и практики этнической чистки, проводимой Арменией.

Ходжалинский геноцид стал самой страшной массовой резней ни в чем не повинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны.

Ходжалинский геноцид был осуществлен в условиях абсолютного безмолвия и безразличия международного сообщества. Справедливость в отношении жертв Ходжалы была восстановлена самим Азербайджанским государством. В сентябре 2023 года Ходжалы был освобожден от оккупации, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но самым большим утешением для нас является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь может свободно, с достоинством и гордостью посещать не только освобожденный Ходжалы, но и весь Карабах, в том числе Восточный Зангезур", - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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