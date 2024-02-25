Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцидаВ ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке полка № 366 бывшего СССР были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке полка № 366 бывшего СССР были безжалостно убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще 1 000 человек были ранены, а 1 275 человек взяты в заложники. По сей день 150 человек из Ходжалы считаются пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Преднамеренное массовое убийство азербайджанских мирных жителей, совершенное вооруженными силами Армении в городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, является геноцидом и преступлением против человечества.
Преступления, совершенные в Ходжалы, не были единичным или спорадическим актом, а являлись неотъемлемой частью широко распространенной и систематической политики и практики этнической чистки, проводимой Арменией.
Ходжалинский геноцид стал самой страшной массовой резней ни в чем не повинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны.
Ходжалинский геноцид был осуществлен в условиях абсолютного безмолвия и безразличия международного сообщества. Справедливость в отношении жертв Ходжалы была восстановлена самим Азербайджанским государством. В сентябре 2023 года Ходжалы был освобожден от оккупации, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но самым большим утешением для нас является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь может свободно, с достоинством и гордостью посещать не только освобожденный Ходжалы, но и весь Карабах, в том числе Восточный Зангезур", - отметил Х.Гаджиев.
Over the night of 25–26 February 1992, as a result of the attack and capture of the Khojaly town by the armed forces of Armenia supported by the regiment No.366 of former USSR, 613 Azerbaijani civilians were mercilessly killed, including 106 women, 63 children and 70 elderly… pic.twitter.com/XgXrpEVtBs