Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в Грузии
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в ГрузииВо время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию местные музыканты исполнили знаменитую песню "Азербайджан".
Во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию местные музыканты исполнили знаменитую песню "Азербайджан".
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.
"Знаменитая песня "Азербайджан" в исполнении грузинских музыкантов. Это искренняя иллюстрация обозначенных президентом Ильхамом Алиевым "дружбы, братства и партнерства" между Азербайджаном и Грузией", - говорится в публикации.
Famous song "Azerbaijan" in the performance of Georgian musicians. Sincere illustration of "friendship, brotherhood and partnership" between Azerbaijan and Georgia as described by President Ilham Aliyev. @presidentazpic.twitter.com/cFUZmmm7KY