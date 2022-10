Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в Грузии

Во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию местные музыканты исполнили знаменитую песню "Азербайджан".

Как передает Report , об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

"Знаменитая песня "Азербайджан" в исполнении грузинских музыкантов. Это искренняя иллюстрация обозначенных президентом Ильхамом Алиевым "дружбы, братства и партнерства" между Азербайджаном и Грузией", - говорится в публикации.