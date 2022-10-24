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Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в Грузии

Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни "Азербайджан" в Грузии Во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию местные музыканты исполнили знаменитую песню "Азербайджан".
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 22:24
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с исполнением песни Азербайджан в Грузии

Во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию местные музыканты исполнили знаменитую песню "Азербайджан".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

"Знаменитая песня "Азербайджан" в исполнении грузинских музыкантов. Это искренняя иллюстрация обозначенных президентом Ильхамом Алиевым "дружбы, братства и партнерства" между Азербайджаном и Грузией", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev Gürcüstanda “Azərbaycan” mahnısının səsləndirilməsi ilə bağlı paylaşım edib

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