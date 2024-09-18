Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите членов дипкорпуса в Кяльбаджар

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сопровождающий членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса в поездке в Кяльбаджарский район, поделился на своей стран

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сопровождающий членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса в поездке в Кяльбаджарский район, поделился на своей странице в соцсети публикацией о поездке.

Как сообщает Report , помощник главы государства напомнил о трагедиях, которым подвергся регион, и представил информацию о населенных пунктах, которые посетят дипломаты.

"Выехав из Нафталана, который долгие годы находился на передовой линии фронта военной оккупации Армении, мы вместе с дипломатическим корпусом находимся на пути в Кяльбаджар. После антитеррористических мероприятий проезд в окруженный горами Кяльбаджар значительно улучшился через Агдеринский район. По пути мы посетим Сарсангское водохранилище, которое долгое время использовалось Арменией для гидротерроризма, а также недавно построенные жилые дома, промышленные и культурно-религиозные объекты, а также другие объекты, недавно открытые президентом Ильхамом Алиевым", - отметил Х.Гаджиев.

Он также коснулся трагедий, которые произошли в начале 90-х годов в Кяльбаджаре.

"Кяльбаджар был оккупирован в 1993 году в результате военного нападения с территории Армении. Этот акт военной агрессии определил государственную ответственность Армении как государства-агрессора, что привело к принятию резолюции 822 Совета Безопасности ООН. Почти в течение года до оккупации Кяльбаджар и его гражданское население находились в блокаде. Единственным выходом был крайне труднопроходимый Омарский перевал. Член армянской террористической организации АСАЛА Монте Мелконян организовал массовые убийства мирных жителей на дороге Кяльбаджарского туннеля, подобно геноциду в Ходжалы", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Помощник президента напомнил, что во время оккупации и даже при выводе войск из Кяльбаджара гражданское имущество и культурные памятники в районе были разрушены и разграблены.

"Словно этого было недостаточно, Армения и ее сторонники в западных институтах, а также проплаченные лоббисты без стыда и малейшего чувства вины продолжают выдвигать безосновательные и абсурдные обвинения в адрес Азербайджана. Мы живем в лицемерном мире! Но "правда и справедливость гнется, но не ломается", - заключил Хикмет Гаджиев.