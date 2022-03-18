Хикмет Гаджиев: Поддержка ООН в вопросе разминирования значима для Азербайджана

Поддержка Организации объединенных наций (ООН) в вопросе разминирования освобожденных территорий очень важна для Азербайджана.

Поддержка Организации объединенных наций (ООН) в вопросе разминирования освобожденных территорий очень важна для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии в рамках мероприятия в Шуше, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

"Мы имеем схожие идеи, хотим чтобы ООН ближе ознакомилась с процессом восстановления территорий и внесла свой вклад. Для их восстановления нужна помощь международного сообщества, а также помощь доноров", - отметил Х. Гаджиев.

Он особо отметил проблему разминирования, добавив, что поддержка ООН в этом вопросе очень значима для Азербайджана.

Х. Гаджиев заявил, что в ходе сегодняшнего мероприятия были обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Азербайджана и ООН и предложил проводит подобные встречи в Шуше ежегодно.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в свою очередь поприветствовала предложение помощника президента Азербайджана о проведении регулярных встреч в подобном формате.

По ее словам, в ходе мероприятия в Шуше были обсуждены главные вызовы в постпандемийный период и способы их разрешения.

"Мы ценим вклад Азербайджана в работе по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), и готовы продолжать столь нужный диалог", - добавила В. Андреева.

