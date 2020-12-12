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Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку

Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе за поддержку нашей страны.
Внешняя политика
12 декабря 2020 г. 01:22
Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе за поддержку нашей страны.

Как сообщает Report, помощник Президента Азербайджана выразил благодарность в своем аккаунте в Twitter.

"Билал Хайе, спасибо, дорогие пакистанские братья", - написал Хикмет Гаджиев.

Ранее посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе выразил поддержку Азербайджану в своем Twitter-аккаунте.

"Правительство и народ Пакистана всегда поддерживали Азербайджан и готовы оказать полную поддержку в восстановлении освобожденных территорий и возвращении вынужденных переселенцев в свои дома", - написал посол в своем аккаунте в социальной сети.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Pakistana təşəkkürünü bildirdi

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