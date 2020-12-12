Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе за поддержку нашей страны.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе за поддержку нашей страны.

Как сообщает Report, помощник Президента Азербайджана выразил благодарность в своем аккаунте в Twitter .

"Билал Хайе, спасибо, дорогие пакистанские братья", - написал Хикмет Гаджиев.

Ранее посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе выразил поддержку Азербайджану в своем Twitter-аккаунте.

"Правительство и народ Пакистана всегда поддерживали Азербайджан и готовы оказать полную поддержку в восстановлении освобожденных территорий и возвращении вынужденных переселенцев в свои дома", - написал посол в своем аккаунте в социальной сети.