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Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна

Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил руководителя отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддина Алтуна за приглашение принять участие в Международном с
Внешняя политика
12 декабря 2021 г. 00:47
Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил руководителя отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддина Алтуна за приглашение принять участие в Международном саммите по стратегическим коммуникациям "Stratcom 21" в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана в своем Twitter-аккаунте.

"Благодарю вас за приглашение на саммит Stratcom 21 в Турции.

Во время 44-дневной войны я имел честь рассказать на саммите StratCom о победе в Карабахе и по стратегическим коммуникациям под руководством президента Ильхама Алиева", - написал Х.Гаджиев.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддин Алтун поблагодарил Хикмета Гаджиева за участие в мероприятии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Türkiyə rəsmisinə təşəkkür edib

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