Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил руководителя отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддина Алтуна за приглашение принять участие в Международном с

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поблагодарил руководителя отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддина Алтуна за приглашение принять участие в Международном саммите по стратегическим коммуникациям "Stratcom 21" в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана в своем Twitter-аккаунте.

"Благодарю вас за приглашение на саммит Stratcom 21 в Турции.

Во время 44-дневной войны я имел честь рассказать на саммите StratCom о победе в Карабахе и по стратегическим коммуникациям под руководством президента Ильхама Алиева", - написал Х.Гаджиев.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций Администрации президента Турции Фахраддин Алтун поблагодарил Хикмета Гаджиева за участие в мероприятии.