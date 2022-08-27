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Хикмет Гаджиев озвучил цель проводимой в Шуше международной конференции

Хикмет Гаджиев озвучил цель проводимой в Шуше международной конференции "Сегодня Шуша становится одним из дипломатических центров и столиц не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Основная суть конференции - непосредственно на месте проинформировать представителей дипломатического корпуса о проектах реконструкции и
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 15:16
Хикмет Гаджиев озвучил цель проводимой в Шуше международной конференции

"Сегодня Шуша становится одним из дипломатических центров и столиц не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Основная суть конференции - непосредственно на месте проинформировать представителей дипломатического корпуса о проектах реконструкции и восстановления, осуществляемых Азербайджаном".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, представители дипломатического корпуса регулярно интересуются информацией о работе, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях: "Поэтому одной из наших основных целей на этой конференции было информирование представителей дипломатического корпуса об усилиях Азербайджана по укреплению мира в регионе и приверженности нашей страны мирной повестке. На основе интервью президента Ильхама Алиева азербайджанским СМИ в Басгале, была представлена обширная информация о деталях инициированной Азербайджаном региональной мирной повестки, были затронуты важные пункты и тезисы. Дипломатический корпус был проинформирован, исходя из особых задач и тезисов, поставленных главой нашего государства".

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Версия на английском языке Presidential Aide discloses goals of Shusha International Conference 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın məqsədini açıqlayıb

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