Хикмет Гаджиев ответил в Британии на провокационный вопрос представителя Армении

Завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в центре "Chatham House" британского Института международных отношений Royal на тему приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии принял участие эксперт по Кавказу Томас де Валл и другие лица.

Здесь коснулись основных принципов внешней политики Азербайджана, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, развития, ведущей роли Азербайджана в регионе, осуществляемых важных проектов.

Он рассказал о региональном лидерстве и успешном развитии Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, проводимых в стране коренных реформах.

Х.Гаджиев подробно проинформировал о неконструктивной позиции Армении, незаконной деятельности этой страны на оккупированных территориях, обострении страной ситуации на линии соприкосновения.

Во время продолжавшихся около двух часов обсуждений официальный представитель Администрации президента ответил на многочисленные вопросы аудитории. Здесь он также ответил на провокационный вопрос представителя Армении.

Отметим, что "Chatham House" является одним из ведущих центров мира в области международных отношений и обладает серьезным влиянием на международное общественное мнение.