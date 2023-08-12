Хикмет Гаджиев ответил колумнисту The Washington Post: Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты

Хикмет Гаджиев ответил колумнисту The Washington Post: Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал опубликованную колумнистом The Washington Post Дэвидом Игнатиусом статью о Лачынской дороге и заявил, что обозреватель

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