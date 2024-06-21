Хикмет Гаджиев: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне. Общая культура, история и взаимное уважение внесли свой вклад в их развитие", - сказал он.

Гаджиев отметил, что подобное удалось благодаря уровню взаимопонимания между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным и личным доверительным отношениям между ними.

По словам Х. Гаджиева, сегодня мы наблюдаем тенденцию укрепления и развития связей между нашими странами в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.

"Расширяется межрегиональное сотрудничество. Азербайджан поддерживает отношения с более 70 субъектами Российской Федерации, действует более 10 соглашений по торгово-экономическим, научно-техническим, культурным связям российских регионов с азербайджанскими партнерами", - заявил Хикмет Гаджиев.