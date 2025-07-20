Хикмет Гаджиев: Открытый диалог президента с журналистами — ключ к борьбе с дезинформацией

Хикмет Гаджиев: Открытый диалог президента с журналистами — ключ к борьбе с дезинформацией

Открытый диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями мировых СМИ является важнейшим инструментом в борьбе с дезинформацией против страны.

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам в кулуарах III Шушинского глобального медиафорума сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Глава государства открыто отвечал на вопросы журналистов из более чем 50 стран мира в течение двух с половиной часов. Подобный открытый диалог – один из важнейших инструментов для прорыва фронта дезинформации против Азербайджана и донесения правды до международной общественности", - сказал он.

Он также подчеркнул значимую роль азербайджанских СМИ в этом процессе. По его словам, азербайджанские медиа, действуя в интересах национальной безопасности страны, выступают щитом против информационных кампаний и доносят объективную правду об Азербайджане до международной общественности.

"Сегодня показатели нашей медиасферы в области создания и производства контента существенно выросли. Это касается не только азербайджаноязычного, но и иноязычного контента. В последнее время в наших медиа также все чаще используется фактчекинг. Кроме того, значительно усилились механизмы выявления и разоблачения фактов дезинформации в государственных органах. Однако это борьба без конца, и мы должны постоянно быть в курсе всех существенных вопросов", - сказал Гаджиев.