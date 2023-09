Хикмет Гаджиев: Откровенная ложь и ненависть к азербайджанцам наносят ущерб имиджу Конгресса США

Откровенная ложь и ненависть к азербайджанцам наносят ущерб имиджу и мировой репутации Конгресса США.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "Х".

"Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет Комитету Cената по международным отношениям, предоставляя ложную информацию и поддельные фотографии. Человек на снимке умер от онкологического заболевания. Самим армянам после предоставления весомых судебно-медицинских доказательств уже стыдно использовать эту наглую ложь. Подобный лоббизм, "сила денег", явная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим подрывают имидж и мировую репутацию Конгресса США. Это постыдно!" - говорится в публикации.