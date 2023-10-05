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Хикмет Гаджиев: Отказ от встречи в Гранаде не означает отказ от переговоров с Арменией

Хикмет Гаджиев: Отказ от встречи в Гранаде не означает отказ от переговоров с Арменией Тот факт, что Азербайджан отказался принимать участие в пятистронней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии в Гранаде не означает, что страна отказывается от переговоров с Арменией.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 16:16
Хикмет Гаджиев: Отказ от встречи в Гранаде не означает отказ от переговоров с Арменией

Тот факт, что Азербайджан отказался принимать участие в пятисторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии в Гранаде не означает, что страна отказывается от переговоров с Арменией.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев подчеркнул, что данное решение Азербайджана связано с предвзятыми действиями и милитаристской политикой Франции, которые серьезно подрывают региональный мир, стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу общую политику ЕС в отношении региона. Также, несмотря на настойчивые требования официального Баку, не было достигнуто согласие на участие Турции, как региональной державы, в этой встрече.

"В некоторых международных СМИ это некорректно преподносится как отказ Азербайджана от переговоров с Арменией, что совершенно неверно", - отметил он, добавив, что Азербайджан поддержал участие Испании как принимающей стороны в этом формате.

Помощник президента добавил, что поздравляет коллег и друзей из Испании с успешной организацией встречи Европейского политического сообщества в Гранаде, и поблагодарил их за намерение внести вклад в армяно-азербайджанский диалог в качестве принимающей страны.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: 'It is incorrect to present rejection of Granada meeting as Azerbaijan’s refusal for talks with Armenia'
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Qranada görüşündən imtinanı Ermənistanla danışıqlardan imtina kimi təqdim etmək düzgün deyil"

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