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Хикмет Гаджиев: Отчет Окампо содержит необоснованные обвинения

Хикмет Гаджиев: Отчет Окампо содержит необоснованные обвинения Отчет адвоката Луиса Морено Окампо в предвзятом антиазербайджанском отчете содержит необоснованные утверждения и упреки.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 12:45
Хикмет Гаджиев: Отчет Окампо содержит необоснованные обвинения
Хикмет Гаджиев

Отчет адвоката Луиса Морено Окампо содержит необоснованные обвинения.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью Associated Press .

“Этот отчет предвзят и искажает реальную ситуацию на местах, а также содержит серьезные фактические, юридические и существенные ошибки”, - заявил он.

Отметим, что подготовивший предвзятый антиазербайджанский отчет Окампо, работая ранее главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял несколькими компаниями в самом печально известном оффшоре (налоговом убежище) мира. Кроме того, экс-президент Армении, военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид, Серж Саргсян принял Окампо в Ереване.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Ocampo’s report contains unsubstantiated accusations
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Okamponun hesabatında əsassız ittihamlar var”

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