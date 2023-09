Хикмет Гаджиев обсудил с гендиректором МИД Израиля возможности углубления сотрудничества

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Израиль провел переговоры с генеральным директором МИД этой страны Роненом Леви.

Как передает Report, об этом говорится на странице Посольства Азербайджана в Израиле в социальной сети "Х".

Гаджиев обсудил с Леви двусторонние отношения и возможности углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, отметили в диппредставительстве.