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Хикмет Гаджиев обсудил с гендиректором МИД Израиля возможности углубления сотрудничества

Хикмет Гаджиев обсудил с гендиректором МИД Израиля возможности углубления сотрудничества Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Израиль провел переговоры с генеральным директором МИД этой страны Роненом Леви.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 16:36
Хикмет Гаджиев обсудил с гендиректором МИД Израиля возможности углубления сотрудничества
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Израиль провел переговоры с генеральным директором МИД этой страны Роненом Леви.

Как передает Report, об этом говорится на странице Посольства Азербайджана в Израиле в социальной сети "Х".

Гаджиев обсудил с Леви двусторонние отношения и возможности углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, отметили в диппредставительстве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani presidential aide visits Israel
Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev İsrailə səfər edib, ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub

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