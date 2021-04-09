Хикмет Гаджиев обсудил вопросы сотрудничества с замминистра Казахстана

Заместитель Министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым

Заместитель Министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов провёл встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области СМИ.

Асхат Оралов подробно рассказал о работе Медиа-центра в городе Нур-Султан, запуске нового телевизионного канала «Turkistan», других проектах в этой сфере. Стороны подчеркнули важность международного взаимодействия в целях ознакомления с историей, культурой и современной жизнью тюркских государств.

Встреча состоялась в рамках участия в конференции руководителей государственных органов в сфере информации и медиа стран-членов Тюркского совета.