О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев обсудил вопросы сотрудничества с замминистра Казахстана

Хикмет Гаджиев обсудил вопросы сотрудничества с замминистра Казахстана Заместитель Министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым
Внешняя политика
9 апреля 2021 г. 16:32
Хикмет Гаджиев обсудил вопросы сотрудничества с замминистра Казахстана

Заместитель Министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов провёл встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области СМИ.

Асхат Оралов подробно рассказал о работе Медиа-центра в городе Нур-Султан, запуске нового телевизионного канала «Turkistan», других проектах в этой сфере. Стороны подчеркнули важность международного взаимодействия в целях ознакомления с историей, культурой и современной жизнью тюркских государств.

Встреча состоялась в рамках участия в конференции руководителей государственных органов в сфере информации и медиа стран-членов Тюркского совета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
9 апреля 2021 г. 16:43
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
9 апреля 2021 г. 16:02
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
Председатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
ФотоПредседатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
9 апреля 2021 г. 11:24
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
9 апреля 2021 г. 10:45
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
8 апреля 2021 г. 16:57
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
8 апреля 2021 г. 16:18
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
8 апреля 2021 г. 11:09
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
8 апреля 2021 г. 07:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi