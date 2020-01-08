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Хикмет Гаджиев обсудил во Франции вопросы двустороннего сотрудничества

Хикмет Гаджиев обсудил во Франции вопросы двустороннего сотрудничества

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч во Франции.

Как сообщает Report, об этом Х. Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

В Париже помощник президента Азербайджана провел встречи в администрации президента Франции, министерстве иностранных дел. Также он встретился с представителями ведущих исследовательских центров этой страны. 

"На основе политического диалога и традиционной дружбы между нашими странами открываются широкие возможности для поднятия наших связей на качественно новый уровень", - отметил Х. Гаджиев. 

В ходе встреч обсуждены вопросы развития двусторонних связей, нагорно-карабахское урегулирование, актуальные региональные вопросы, энергетическое сотрудничество и т.д.

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