Хикмет Гаджиев обсудил во Франции вопросы двустороннего сотрудничества

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч во Франции.

Как сообщает Report, об этом Х. Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

В Париже помощник президента Азербайджана провел встречи в администрации президента Франции, министерстве иностранных дел. Также он встретился с представителями ведущих исследовательских центров этой страны.

"На основе политического диалога и традиционной дружбы между нашими странами открываются широкие возможности для поднятия наших связей на качественно новый уровень", - отметил Х. Гаджиев.

В ходе встреч обсуждены вопросы развития двусторонних связей, нагорно-карабахское урегулирование, актуальные региональные вопросы, энергетическое сотрудничество и т.д.