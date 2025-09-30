Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Хикмет Гаджиев обсудил углубление сотрудничества с заместителем генсека ОТГ

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:31
    Хикмет Гаджиев обсудил углубление сотрудничества с заместителем генсека ОТГ

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял в Баку делегации из стран-членов и наблюдателей, а также заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омера Коджамана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ОТГ в соцсети X.

    Встреча прошла в рамках 11-го Совещания Официальных внешнеполитических исследовательских центров ОТГ.

    Во время встречи Гаджиев подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества между тюркскими государствами. Он обратил внимание на возрастающую роль Азербайджана в организации, который будет председательствовать в ОТГ после 12-го Саммита в городе Габале 6-7 октября 2025 года.

    Омер Коджаман поблагодарил Азербайджан за ценный вклад в развитие сотрудничества в рамках ОТГ и непоколебимую поддержку, отметив, что 12-й Саммит организации будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между тюркскими государствами.

    Лента новостей