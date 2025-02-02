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Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана политические вопросы

Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана политические вопросы Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы политического и экономического со
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 11:51
Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана политические вопросы

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы политического и экономического сотрудничества, а также региональную безопасность.

Как передает Report, об этом помощник азербайджанского лидера написал на своей странице в Х.

"В рамках визита в Тегеран встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. На встрече в продолжение обсуждений, проведенных в Баку, мы обменялись мнениями по вопросам политического, экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности, особо отметили важность транспортного коридора Север-Юг", - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, накануне помощник президента Азербайджана посетил новое административное здание азербайджанской дипмиссии в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İranın Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi ilə siyasi məsələləri müzakirə edib

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