Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази вопросы сотрудничества между научно-исследова

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази вопросы сотрудничества между научно-исследовательскими центрами двух стран.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Тегеране.

"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази. На встрече были подчеркнуты вопросы сотрудничества и организации взаимных визитов между научно-исследовательскими центрами и носителями общественно-политического мнения двух стран", - отмечается на странице дипмисии в соцсети.

Напомним, что ранее была достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.