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Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества

Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази вопросы сотрудничества между научно-исследова
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 16:30
Хикмет Гаджиев обсудил с главой Стратсовета по внешним связям Ирана вопросы сотрудничества

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази вопросы сотрудничества между научно-исследовательскими центрами двух стран.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Тегеране.

"Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с председателем Стратегического совета по внешним связям Ирана Кямалом Харрази. На встрече были подчеркнуты вопросы сотрудничества и организации взаимных визитов между научно-исследовательскими центрами и носителями общественно-политического мнения двух стран", - отмечается на странице дипмисии в соцсети.

Напомним, что ранее была достигнута договоренность о продолжении мер по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev mulls co-op issues with head of Iran's Foreign Relations Council
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İranın Xarici Əlaqələr üzrə Strateji Şurasının sədri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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