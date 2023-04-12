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Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с послом Ирана

Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с послом Ирана Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 18:12
Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с послом Ирана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report, об этом иранский дипломат написал в Twitter.

"После конструктивных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана я также провел искреннюю и конструктивную беседу с Хикметом Гаджиевым. Надеюсь, что итоги данных встреч будут соответствовать интересам обеих стран и региона", - написал посол.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev, Iranian ambassador mull regional issues
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İran səfiri ilə regional məsələləri müzakirə edib

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