Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с послом Ирана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Ирана в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report, об этом иранский дипломат написал в Twitter.

"После конструктивных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана я также провел искреннюю и конструктивную беседу с Хикметом Гаджиевым. Надеюсь, что итоги данных встреч будут соответствовать интересам обеих стран и региона", - написал посол.